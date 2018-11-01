Нурмагомедов не планирует ехать в Лас-Вегас на слушания по делу о драке

Махачкала, , 13:01 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует ехать в Лас-Вегас на слушания по делу о драке, произошедшей после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает UFC Turkiye на своей странице в Twitter.

«Я не поеду на суд в Лас-Вегас. Если они хотят наказать меня, то пусть забирают все деньги, которые я заработал, и отстранят меня на 10 лет. Мне плевать», — сказал Нурмагомедов.

По его словам, он невиновен, поскольку «защищал свою семью и свою религию».

Напомним, в бою за звание чемпиона мира в лёгком весе, прошедшем 6 октября в Лас-Вегасе, Нурмагомедов победил Макгрегора. После боя произошла массовая драка с участием спортсменов и членов их команд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) приняла решение выплатить Нурмагомедову половину гонорара за бой с Макгрегором, а также продлить дисквалификацию до 10 декабря.

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