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Дарья Касаткина назвала сезон-2018 лучшим в карьере

Спорт

На сегодняшний день Касаткина располагается на 10-м месте в рейтинге WTA

Дарья Касаткина назвала сезон-2018 лучшим в карьере
Carine06
Дарья Касаткина

Москва, 1 ноября 2018, 10:54 — REGNUM  Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась оценкой сезона 2018 года. Об этом сообщается на странице турнира «Элит Трофи» в Twitter.

По словам Касаткиной, 2018 года стал для неё лучшим в карьере.

«Случалось немало взлётов и падений, но в целом это был очень хороший сезон», — добавила теннисистка.

Напомним, в 2018 году Касаткина стала победительницей Кубка Кремля, играла в финалах турниров в Индиан-Уэллсе и Дубае, а также впервые в карьере дошла четвертьфиналов на Roland Garros и Wimbledon.

На сегодняшний день Касаткина располагается на 10-м месте в рейтинге WTA.

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