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В финале Кубка Либертадорес впервые пройдёт аргентинское «суперкласико»

Спорт

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» впервые сыграют в финале Кубка Либертадорес

Буэнос-Айрес, 1 ноября 2018, 10:38 — REGNUM  Два самых известных аргентинских клуба «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» впервые в истории встретятся в финале Кубка Либертадорес. Обе команды обыграли своих соперников в полуфинале турнира.

«Бока Хуниорс» одержала победу по итогам двух матчей над бразильским клубом «Палмейрас». Ответный матч завершился со счётом 2:2, в первой игре «Бока» была сильнее — 2:0.

«Ривер Плейт» в ответном матче в гостях обыграл другой бразильский клуб «Гремио» — 2:1. В первом матче «Гремио» победил со счётом 1:0. Однако аргентинский клуб вышел в финал благодаря большему количеству голов, забитых на выезде.

Отметим, что противостояние «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейт» является одним из самых известных дерби мирового футбола и считается аргентинским «суперкласико». Ранее эти команды никогда не играли между собой в финале Кубка Либертадорес.

Первый матч финала пройдёт 7 ноября, ответный состоится 28 ноября.

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