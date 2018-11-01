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Акинфеев описал первые эмоции от знаменитого пенальти на ЧМ-2018

Спорт

По словам вратаря ЦСКА, в тот момент, когда он услышал, как «80 тысяч «Лужников» заорало», он сначала не поверил, что отбил решающий пенальти

Москва, 1 ноября 2018, 10:37 — REGNUM  В момент знаменитого пенальти в матче со сборной Испании в финальной части ЧМ-2018 по футболу голкипер сборной России Игорь Акинфеев сначала не поверил, что мяч не попал в ворота. Об этом спортсмен рассказал в интервью YouTube-каналу Gazgolder.

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По словам вратаря ЦСКА, в тот момент, когда он услышал, как «80 тысяч «Лужников» заорало», он сначала не поверил, что отбил решающий пенальти, а когда понял, что это произошло, то эмоции пронизали его «с головы до пяток».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев, сообщил, что причина его ухода из национальной команды связана с нежеланием «играть на два фронта».

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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