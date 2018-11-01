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В НХЛ определили трёх лучших хоккеистов игрового дня

Спорт

В тройку попали два игрока «Ванкувера» и один хоккеист «Чикаго»

В НХЛ определили трёх лучших хоккеистов игрового дня
Sergei ~ 5of7
Джейк Виртанен

Ванкувер, Канада, 1 ноября 2018, 10:26 — REGNUM  Тройку лучших игроков дня определили в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 1 ноября сообщается на сайте лиги.

Первой звездой дня признан форвард «Ванкувер Кэнакс» Джейк Виртанен, который отметился дублем в матче с «Чикаго Блэкхоукс».

Второй звездой признан нападающий «Чикаго» Брэндон Саад, который забросил первую шайбу во встрече с «Ванкувером».

Замкнул тройку форвард «Кэнакс» Брэндон Гонс, бросок которого принёс «Ванкуверу» победу над «Чикаго».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ванкувер» одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:2.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ванкувер» одержал победу над «Чикаго» в матче НХЛ

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