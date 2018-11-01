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«Ванкувер» одержал победу над «Чикаго» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

«Ванкувер» одержал победу над «Чикаго» в матче НХЛ
Håkan Dahlström
«Ванкувер Кэнакс» играет на домашней арене

Ванкувер, Канада, 1 ноября 2018, 10:11 — REGNUM  «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Хоккеисты «Чикаго» дважды выходили вперёд, отличились Брэндон Саад и Джонатан Тэйвз. Результативную передачу записал на свой счёт российский нападающий Артём Анисимов.

«Ванкувер» смог не только отыграться, но и одержать победу. Дублем отметился форвард Джейк Виртанен. Ещё по шайбе забросили Брендан Госс и Антуан Руссель.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 16 очков в 14 матчах. «Чикаго» идёт на 11-м месте, в активе команды 15 очков в 13 играх.

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

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