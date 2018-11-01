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29 очков Джеймса принесли «Лейкерс» победу над «Далласом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 114:113

Лос-Анджелес, США, 1 ноября 2018, 09:56 — REGNUM  «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 114:113.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Лейкерс» Леброн Джеймс, который набрал 29 очков. Кроме того, центровой Джавейл Макги оформил дабл-дабл из 16 очков и 15 подборов.

В составе «Далласа» наибольшую результативность показал защитник Уэсли Мэтьюс, который набрал 21 очко.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Даллас Маверикс» (Даллас) — 114:113 (38:21, 28:38, 28:22, 20:32).

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