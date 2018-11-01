«Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан» благодаря 37 очкам Карри

Окленд, США, , 09:51 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 131:121.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, который набрал 37 очков. Кроме того, форвард Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов.

В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показал защитник Джру Холидей, который набрал 28 очков.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Нью-Орлеан Пеликанс» (Новый Орлеан) — 131:121 (43:37, 27:26, 37:29, 24:29).

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