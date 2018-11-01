Российский гимнаст Далалоян стал чемпионом мира в индивидуальном многоборье

Доха, , 09:40 — REGNUM Российский гимнаст Артур Далалоян выиграл соревнования в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Катаре.

Далалоян стал чемпионом мира, показав результат 87,598 балла. Это золото стало для России первым с 1999 года в мужском индивидуальном многоборье.

Второе место занял представитель Китая Сяо Жотэн, результат которого составил также 87,598 балла. Однако Далалоян опередил соперника по дополнительным показателям.

Бронзовую медаль завоевал ещё один российский гимнаст Никита Нагорный, результат которого составил 86,331 балла.

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