Футбольный клуб «Ростов» поплатился за оскорбительные кричалки

Ростов-на-Дону, , 09:38 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» оштрафован за оскорбительные кричалки в адрес команды «Анжи» во время матча на «Ростов-Арене». Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«За скандирование зрителями оскорблений в адрес команды соперника, в том числе по поводу происхождения — оштрафовать ФК «Ростов» на 140 тысяч рублей. Предупредить, что в случае очередного подобного нарушения, к клубу будут применены более строгие санкции», — уточняет РФС.

ИА REGNUM напоминает, что матч с клубом из Махачкалы состоялся на «Ростов-Арене» 27 октября. Подопечные Валерия Карпина одержали верх над соперником — 1:0. Во время перерыва на одной из трибун произошла драка между болельщиками двух команд.