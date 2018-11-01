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Экс-наставник «Реала» Лопетеги отказался возглавить «Спартак» – СМИ

Спорт

Лопетеги ответил отказом на предложение «Спартака»

Экс-наставник «Реала» Лопетеги отказался возглавить «Спартак» – СМИ
Иллюстрация: Football.ua
Хулен Лопетеги на пресс-конференции

Мадрид, 1 ноября 2018, 09:17 — REGNUM  Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги отказался возглавить московский «Спартак». Об этом сообщает Coral Betting на своей странице в Twitter.

По информации издания, «Спартак» предложил Лопетеги возглавить команду, на что тот ответил отказом.

https://twitter.com/Coral/status/1057633297600208896

Напомним, ранее Лопетеги был уволен из «Реала» после крупного поражения от «Барселоны» со счётом 1:5. «Спартак» неделей ранее отправил в отставку главного тренера Массимо Карреру.

Как сообщало ИА REGNUM, Лопетеги заявил, что не намерен делать паузу в карьере и готов рассмотреть предложения от других клубов. По его словам, он был готов возглавить иностранный клуб, если поступит такое предложение.

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