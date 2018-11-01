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«Локомотив» разгромил «Енисей» в Кубке России

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

Москва, 1 ноября 2018, 08:35 — REGNUM  Московский «Локомотив» одержал победу над «Енисеем» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча завершилась со счётом 4:1.

На 11-й минуте матча счёт открыл нападающий Антонио Эдер, реализовав пенальти. Оставшиеся три гола забили братья Миранчуки — Антон оформил дубль, ещё один гол забил Алексей.

На 85-й минуте «Енисей» смог «размочить» счёт. Нападающий Александр Кутьин реализовал пенальти.

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