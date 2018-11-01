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«Боруссия» в дополнительное время обыграла «Унион» в Кубке Германии

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

Берлин, 1 ноября 2018, 08:25 — REGNUM  Дортмундская «Боруссия» одержала победу над клубом «Унион» в матче 1/16 финала Кубка Германии. Встреча завершилась со счётом 3:2.

«Боруссия» по ходу матча дважды выходила вперёд благодаря голам Кристиана Пулишича и Максимилиана Филиппа. «Унион» на это ответил дублем Себастьяна Полтера.

Судьба матча решилась в дополнительное время. Победный мяч забил Марко Ройс на 120-й минуте, реализовав пенальти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Бавария» одержала победу над клубом «Рёдингхаузен» в матче 1/16 финала Кубка Германии со счётом 2:1.

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