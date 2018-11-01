«Милан» вырвал победу у «Дженоа» в добавленное время

Милан, Италия, , 07:38 — REGNUM «Милан» одержал победу над «Дженоа» в перенесённом матче первого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Милана» Сусо. На 56-й минуте защитник Алессио Романьоли забил в свои ворота, благодаря чему «Дженоа» сравнял счёт.

Но в концовке матча, на первой добавленной минуте, Романьоли сумел исправиться, забив гол в ворота соперника и принеся своей команде победу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Челси» одержал победу над «Дерби Каунти» в матче Кубка английской лиги со счётом 3:2.

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