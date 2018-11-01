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«Челси» обыграл команду Фрэнка Лэмпарда в Кубке лиги

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

Лондон, 1 ноября 2018, 07:31 — REGNUM  Лондонский «Челси» одержал победу над «Дерби Каунти» в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Все голы в этом матче были забиты в первом тайме. Футболисты «Дерби» два раза забивали в свои ворота, автоголами отметились защитники Фикайо Томори и Ричард Кио.

Тем не менее «Дерби», главным тренером которого является бывший игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард, сумел дважды отыграться. Отличились форварды Джек Мэрриот и Мартин Уогхорн.

Победу «Челси» принёс на 41-й минуте точный удар полузащитника Сеска Фабрегаса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Бавария» одержала победу над клубом «Рёдингхаузен» в матче 1/16 финала Кубка Германии со счётом 2:1.

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