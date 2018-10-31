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В поселке Костромской области оборудовали школьный стадион

Спорт

Работы обошлись в миллион рублей

п. Антропово, Костромская область, 31 октября 2018, 16:06 — REGNUM  В поселке Антропово Костромской области переоборудован школьный стадион, сообщает областное телевидение «Русь». Общая сумма расходов составила более миллиона рублей. Средства были предоставлены федеральным бюджетом.

Вокруг футбольного поля установили металлические барьеры с сеткой, на беговую дорожку уложили прорезиненное покрытие, на спортплощадке установили тренажеры на различные группы мышц.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти обещали отремонтировать 10 спортивных залов и оборудовать спортивным инвентарем 13 открытых площадок в сельских школах региона. На эти цели будет потрачено более 34 миллионов рублей: более 24 миллионов рублей из федреального бюджета; 1,3 миллион — из областного; 8,3 миллиона — из местных бюджетов.

Местные власти обещали закончить все работы к началу нового учебного года. Таким образом, в текущем году современным спортивным оборудованием должна будет оснащена каждая вторая школа в сельской местности.

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Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта
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