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Snailkick и миллион рублей: реалити-шоу добрались и до киберспорта

Спорт

Второй сезон «Академии киберспорта Ситилинк» продлится до 18 декабря

Москва, 31 октября 2018, 17:26 — REGNUM  На YouTube стартовал второй сезон киберспортивного реалити-шоу «Академия киберспорта Ситилинк». Участниками шоу стали 13 человек со всей России, а ведущим популярный видеоблогер Snailkick, сообщает портал «Игромания».

Основной дисциплиной второго сезона реалити-шоу станет популярная игра в жанре Battle Royale — PUBG (PlayerUnknown's Battleground). Этой игре будут посвящены не только киберспортивные соревнования, но и другие испытания для участников: пейнтбол, фехтование, армейская подготовка. В отличие от первого сезона, команды участников будут формироваться не заранее, а уже на месте проведения шоу. С каждой из трёх команд будут работать наставники, профессиональные киберспортсмены: Дмитрий BeastQT Локоть, Артем DieZzz Липатов и Адлет KeeN Нурсейтов.

Призовой фонд шоу составляет 1 млн рублей. Половину призового фонда заберут победители проекта. Для получения второй половины лучшей команде предстоит победить в игре профессиональных киберспортсменов. Финальная игра сезона пройдёт 18 декабря. Ведущим всего сезона реалити-шоу станет популярный блогер Snailkick, YouTube-канал которого насчитывает более 2 млн подписчиков.

Напоминаем, что «Академия киберспорта Ситилинк» — это первое российское реалити-шоу, посвящённое киберспорту. В шоупоказывают жизнь и тренировки киберспортсменов, итогом проекта становится киберспортивный чемпионат, победитель которого забирает призовой фонд проекта. Победителем первого сезона стала команда SKILL. Оба сезона реалити-шоу транслируются на платформе YouTube.

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