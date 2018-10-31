УЕФА будет следить за состоянием газона на стадионе «Уэмбли»

Лондон, , 14:36 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет следить за состоянием газона на лондонском стадионе «Уэмбли». Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что из-за ситуации с плохим состоянием газона УЕФА будет инспектировать стадион, на котором сейчас проводит домашние матчи «Тоттенхэм».

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча с «Тоттенхэмом» выступил с критикой поля на «Уэмбли». Во время матча газон был изношен, а на некоторых участках поля почти не было травы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тоттенхем» не будет проводить домашние матчи на своём новом стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» как минимум до конца 2018 года. Для этого клуб будет использовать стадион «Уэмбли».

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