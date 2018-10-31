Полузащитник «Зенита» Паредес признан лучшим игроком тура в РПЛ

Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес признан лучшим игроком 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 31 октября сообщается на странице РПЛ в Twitter.

Паредес стал автором единственного гола в матче «Зенита» против самарских «Крыльев Советов». Встреча завершилась со счётом 1:0.

https://twitter.com/rfpl/status/1057575291537817600

Отметим, что в текущем сезоне Паредес сыграл за «Зенит» в 11 матчах, в которых забил два гола. После 12 туров санкт-петербургский клуб лидирует в РПЛ, имея в активе 28 очков.

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