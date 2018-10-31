Лопетеги не намерен делать паузу в карьере после увольнения из «Реала»

Мадрид, , 13:54 — REGNUM Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги не намерен делать паузу в карьере. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, Лопетеги готов рассмотреть предложения от других клубов о трудоустройстве и в ближайшее время приступить к новой работе.

Отмечается, что тренер и его помощники готовы возглавить иностранный клуб, если поступит такое предложение.

Напомним, «Реал» отправил Лопетеги в отставку с поста главного тренера после крупного поражения от «Барселоны» (1:5). На сегодняшний день команда занимает девятое место в чемпионате Испании.

Отметим, что Лопетеги возглавил «Реал» в июне текущего года перед чемпионатом мира. В связи с этим он был со скандалом уволен из сборной Испании. В «Реале» Лопетеги продержался всего четыре месяца.

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