Россия примет три турнира WTA в 2019 году

Москва, 31 октября 2018, 13:07 — REGNUM Россия примет три турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2019 году. Об этом 31 октября сообщается на сайте организации.
Руководство WTA утвердило календарь соревнований на 2019 год. В России пройдут три турнира.
Первый из них пройдёт в Санкт-Петербурге — с 28 января по 3 февраля состоится турнир St. Petersburg Ladies Trophy.
С 22 по 28 июля запланировано проведение турнира Moscow River Cup. С 14 по 20 октября в Москве будет разыгран ставший уже традиционным Кубок Кремля.
Напомним, в 2018 году победительницей турнира в Санкт-Петербурге стала чешская теннисистка Петра Квитова. На турнире Moscow River Cup первенствовала сербская теннисистка Ольга Данилович. А победительницей Кубка Кремля стала Дарья Касаткина.
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