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Россия примет три турнира WTA в 2019 году

Спорт

Руководство WTA утвердило календарь соревнований на 2019 год

Москва, 31 октября 2018, 13:07 — REGNUM  Россия примет три турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2019 году. Об этом 31 октября сообщается на сайте организации.

Руководство WTA утвердило календарь соревнований на 2019 год. В России пройдут три турнира.

Первый из них пройдёт в Санкт-Петербурге — с 28 января по 3 февраля состоится турнир St. Petersburg Ladies Trophy.

С 22 по 28 июля запланировано проведение турнира Moscow River Cup. С 14 по 20 октября в Москве будет разыгран ставший уже традиционным Кубок Кремля.

Напомним, в 2018 году победительницей турнира в Санкт-Петербурге стала чешская теннисистка Петра Квитова. На турнире Moscow River Cup первенствовала сербская теннисистка Ольга Данилович. А победительницей Кубка Кремля стала Дарья Касаткина.

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