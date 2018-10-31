«Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли

Омск, , 12:45 — REGNUM Омский «Авангард» подписал контракт с шведским нападающим Виктором Столбергом. Об этом 31 октября сообщается на сайте клуба.

В составе «Авангарда» Столберг заменит канадского форварда Криса Верстига, который покинул клуб по семейным обстоятельствам.

Напомним, Столберг стал обладателем Кубка Стэнли в 2013 году в составе «Чикаго Блэкхоукс». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он сыграл 488 матчей, в которых набрал 168 очков — 82 шайбы и 86 результативных передач. В плей-офф на его счету 60 матчей и 11 очков — два гола и девять передач.

С 2017 года Столберг играл в Швейцарии в составе клуба «Цуг».

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