Экс-игрок «Рубина» может перейти в «ПСЖ»

Париж, , 12:04 — REGNUM Бывший полузащитник казанского «Рубина» Янн М’Вила, может перейти в «ПСЖ». Об этом сообщает Le10sport.

По информации издания, М’Вила, который сейчас выступает за «Сент-Этьен», находится в списке кандидатов на пополнение состав парижского клуба.

Отмечается, что «ПСЖ» испытывает проблемы в опорной зоне после завершения карьеры Тьяго Мотты, а М’Вила может усилить эту позицию. При этом цена на игрока не настолько высока, чтобы нарушить финансовый фэйр-плей.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 11 матчах чемпионата Франции, в которых отметился одной результативной передачей. «Сент-Этьен» занимает шестое место в турнирной таблице.

Читайте также: «Рубин» заявил М’Вила на текущий сезон РФПЛ