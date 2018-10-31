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Экс-игрок «Рубина» может перейти в «ПСЖ»

Спорт

М’Вила может усилить опорную зону парижского клуба

Париж, 31 октября 2018, 12:04 — REGNUM  Бывший полузащитник казанского «Рубина» Янн М’Вила, может перейти в «ПСЖ». Об этом сообщает Le10sport.

По информации издания, М’Вила, который сейчас выступает за «Сент-Этьен», находится в списке кандидатов на пополнение состав парижского клуба.

Отмечается, что «ПСЖ» испытывает проблемы в опорной зоне после завершения карьеры Тьяго Мотты, а М’Вила может усилить эту позицию. При этом цена на игрока не настолько высока, чтобы нарушить финансовый фэйр-плей.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 11 матчах чемпионата Франции, в которых отметился одной результативной передачей. «Сент-Этьен» занимает шестое место в турнирной таблице.

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