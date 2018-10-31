Кучеров вышел на четвёртое место в списке бомбардиров в истории «Тампы»

Тампа, США, , 11:46 — REGNUM Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никита Кучеров вышел на четвёртое место в списке бомбардиров в истории клуба. Об этом сообщается на сайте «Тампы».

Кучеров оформил дубль в матче «Тампы» против «Нью-Джерси». После игры на его счету теперь 152 заброшенные шайбы. По этому показателю он опередил Брэда Ричардса, у которого 150 голов, и вышел на четвёртое место.

Лидером по числу заброшенных шайб в истории «Тампы» занимает Венсан Лекавалье (383).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тампа» одержала победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 8:3. Дубль на счету Кучерова.

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