«Кливленд» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Атланту»

Кливленд, США, , 09:31 — REGNUM «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 136:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Родни Худ, который набрал 26 очков. Кроме того, центровой Тристан Томпсон оформил дабл-дабл из 11 очков и 13 подборов.

В составе «Атланты» наибольшую результативность показал защитник Трей Янг, которые набрали 24 очка.

Отметим, что «Кливленд» был финалистом плей-офф НБА прошлого сезона. В новом сезоне команда потерпела шесть поражений на старте.

«Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — «Атланта Хоукс» (Атланта) — 136:114 (35:31, 23:26, 41:30, 37:27).

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