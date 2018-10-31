Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Париже

Париж, , 09:14 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Португалии Жоау Соузой во втором круге турнира в Париже. Встреча, продолжавшаяся 1 час 34 минуты, завершилась со счётом 7:5, 6:1.

Джокович шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, две ошибки на подаче и один реализованный брейк.

В третьем круге Джокович сыграет с боснийским теннисистом Дамиром Джумхуром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в первом круге турнира в Париже со счётом 6:2, 6:2.

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