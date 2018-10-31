Лыжник Устюгов перенёс операцию после падения на тренировке

Москва, , 08:42 — REGNUM Российский лыжник Сергей Устюгов перенёс операцию в Москве после падения на тренировке. Об этом 31 октября сообщает «Чемпионат».

По словам главного врача Федерации лыжных гонок России Романа Эрлихмана, Устюгов успешно перенёс операцию. Через несколько дней ему разрешат возобновить тренировки.

Также он отметил, что планируется участие Устюгова в первом этапе Кубка мира. В дальнейшем все будет зависеть от хода реабилитации и решения тренерского штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября Устюгов упал с лыжероллеров во время тренировки, после чего был доставлен в больницу. Он повредил палец на руке.

Напомним, Устюгов является двукратным чемпионом мира, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона 2016/17 и 13 этапов Кубка мира.

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