Женская сборная России по гимнастике взяла серебро на чемпионате мира

Доха, , 08:35 — REGNUM На чемпионате мира по гимнастике, который проходит в Катаре, женская сборная России завоевала серебряные медали в командном первенстве.

В составе российской команды выступали Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Ирина Алексеева, Ангелина Симакова, Алия Мустафина. Они показали результат 162,863 балла.

Первой стала сборная США, которая получила 171,629 балла. Тройку призёров замкнула команда Китая, набравшая 162,396 балла.

По итогам чемпионата команды-призёры получили лицензии на четырёх человек на участие в Олимпийских играх 2020 года. Продолжение отбора состоится в 2019 году на чемпионате мира в Штутгарте, а также на этапах Кубка мира.

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