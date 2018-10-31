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ФИФА может увеличить число команд-участниц ЧМ-2022

Спорт

В организации рассматривают такую возможность

Куала-Лумпур, 31 октября 2018, 08:27 — REGNUM  Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность увеличения числа команд-участниц чемпионата мира — 2022 до 48, заявил президент организации Джанни Инфантино на конгрессе Азиатской футбольной конфедерации, сообщает Reuters.

По его словам, в 2026 году количество команд, которые участвуют в финальных турнирах чемпионата мира, увеличится с 32 до 48.

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«Произойдет ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую возможность», — заявил Инфантино.

Напомним, следующий чемпионат мира по футболу будет проходить в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Ранее Инфантино заявил, что Катар может многому научиться у России в проведении чемпионата мира.

Читайте подробнее: Инфантино: Катар может учиться у России в проведении ЧМ по футболу

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