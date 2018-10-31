«Бавария» обыграла «Рёдингхаузен» в Кубке Германии

Мюнхен, Германия, 31 октября 2018, 07:52 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над клубом «Рёдингхаузен» в матче 1/16 финала Кубка Германии. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Счёт в матче на восьмой минуте открыл нападающий «Баварии» Сандро Вагнер. На 13-й минуте Томас Мюллер реализовал пенальти. На 49-й минуте футболисты «Рёдингхаузена» смогли сократить отставание в счёте, отличился Линус Майер.
Отметим, что матчи 1/16 финала Кубка Германии проходят 30 и 31 октября.
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