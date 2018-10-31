«Миннесота» обыграла «Эдмонтон», трижды отыгравшись по ходу матча

Эдмонтон, Канада, , 07:16 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

На протяжении матча «Эдмонтон» трижды выходил вперёд, однако хоккеистам «Миннесоты» удалось не только три раза отыграться, но и вырвать победу в матче.

В составе «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид и Алекс Шьяссон. У «Миннесоты» шайбы забросили Зак Паризе, Джаред Сперджен, Эрик Стаал и Микаэль Гранлунд.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 14 очков в 11 матчах. «Эдмонтон» идёт на 15-м месте, в активе команды 13 очков в 10 играх.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 3:4 (1:1, 2:2, 0:1).

Читайте также: «Детройт» ушёл с последнего места в НХЛ, обыграв «Коламбус»