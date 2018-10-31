«Детройт» ушёл с последнего места в НХЛ, обыграв «Коламбус»

Коламбус, США, , 07:02 — REGNUM «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В первом периоде хоккеисты «Детройта» забросили три шайбы, отличились Майкл Расмуссен, Дилан Ларкин и Энтони Манта.

«Коламбусу» удалось сравнять счёт в третьем периоде, голы забили Джош Андерсон, Маркус Нутиваара и Пьер-Люк Дюбуа.

Однако за три минуты до окончания третьего периода форвард «Детройта» Тайлер Бертуцци забросил победную шайбу. А в концовке матча Дилан Ларкин оформил дубль, поразив пустые ворота.

На сегодняшний день «Детройт» занимает 28-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды восемь очков в 12 матчах, «Ред Уингз» ушли с последнего места. «Коламбус» идёт на 20-м месте, в активе команды 12 очков в 11 играх.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 3:5 (0:3, 0:0, 3:2).

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