Три очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Нью-Джерси»

Тампа, США, , 06:51 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:3.

В составе «Тампы» по дублю оформили Брэйдон Коберн и Никита Кучеров. Ещё по шайбе забросили Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон и Райан Макдона. На счету Кучерова также одна голевая передача.

В составе «Нью-Джерси» заброшенные шайбы на счету Майлза Вуда, Трэвиса Зейджака и Кайла Палмьери.

На сегодняшний день «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 17 очков в 11 матчах. «Нью-Джерси» идёт на 22-м месте, в активе команды 11 очков в девяти играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — 8:3 (2:2, 3:1, 3:0).

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