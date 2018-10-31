Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»

Питтсбург, США, , 06:36 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В середине первого периода хоккеисты «Айлендерс» забросили две шайбы, отличились Эндрю Лэдд и Брок Нельсон. «Питтсбург» на это ответил голами Доминика Симона и Сидни Кросби.

Во втором периоде «Айлендерс» сумели трижды поразить ворота соперника, обеспечив себе преимущество, достаточное для победы. Дубль оформил Джордан Эберле, ещё один гол на счету Мэтта Мартина.

В третьем отрезке матча российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин сократил отставание в счёте. Но «Айлендерс» забросили ещё одну шайбу, отличился Том Кюнхакль.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают 16-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 13 очков в 11 матчах. «Питтсбург» идёт на девятом месте, в активе команды 14 очков в 10 играх.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 3:6 (2:2, 0:3, 1:1).

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