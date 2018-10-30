Эмираты по-русски — КХЛ приобретает новые территории

Абу-Даби, , 21:14 — REGNUM Российский бизнесмен Владимир Бурдун, проживающий последнее время в Дубае, 29 октября был официально назначен на пост президента Национальной Хоккейной Лиги ОАЭ (Emirates Hockey League). Также в этот день в руководство лиги был вовлечён Дмитрий Бутенко, ставший директором организации.

В своём комментарии к этому событию Бурдун высказал свои намерения и планы на ближайшие годы в качестве президента лиги:

«Приоритет лиги — расширение до межгосударственного азиатского уровня, где смогут выступать команды из Узбекистана, Туркменистана, Грузии, и привлечение высококлассных молодых игроков из России и стран Европы. Важным направлением будет формирование команды, которая станет конкурентноспособной на международном уровне и сможет достойно выступать против лучших европейских клубов», — цитирует слова Владимира Бурдуна РИА Новости.

Также в планах новоиспечённого президента лиги в 2020 году выйти с официальным предложением к руководству КХЛ по внедрению в лигу команды из чемпионата ОАЭ. По словам президента лиги: «это выведет хоккей Объединённых Арабских Эмиратов на международный уровень». В соответствии с требованиями КХЛ, ВХЛ и МХЛ в начале 2019 года в Абу-Даби ожидается открытие нового ледового дворца, что намекает на цель происходящего. Сразу возникает вопрос: будет ли арена радовать своей посещаемостью или ситуация сложится, как у китайского «Куньлуня», заполняемость арены которого вызывает только насмешку, собирая пару сотен человек на матчах регулярного сезона КХЛ.

Напомним, что ранее КХЛ открыто сообщали о своём интересе в продвижении лиги в Западную Европу. В сфере интересов КХЛ наблюдались клубы из французской, норвежской, британской, швейцарской и шведской хоккейных лиг. Но мало кто мог предположить подобный «финт ушами» от руководства КХЛ и внезапный интерес лиги к Саудовскому полуострову. Хотя ситуацию, вероятно, можно было бы прогнозировать, ведь в последние годы в чемпионате ОАЭ стала блистать русская команда «Белые Медведи» (White Bears Dubai) под руководством бизнесмена Александра Карабетова. Состав команды преимущественно состоит из россиян, но при этом всегда открыто принимает в свои ряды арабских игроков. В 2017 году клубу покорился титул чемпиона ОАЭ, в финале Кубка чемпионов страны были обыграны «Theebs Ice Hockey Team Al Ain» со счётом 4:2.

Именно с того момента КХЛ всё больше стал привлекать вариант расширения при помощи команды из чемпионата ОАЭ. Также неотъемлемую часть играет присутствие многих игроков-ветеранов в этой лиге. Для российского болельщика всегда были знакомы имена Андрея Николишина, Александра Жданова, Валерия Каменских, Владимира Цыплакова и других. Помимо перечисленных выше факторов, лига имеет своё неофициальное дерби: 4-х кратный обладатель титула чемпиона страны канадско-эмиратская команда «Могучие Верблюды» (Dubai Mighty Camels), состав которых в основном составляют канадцы, соперничают с россиянами из «Белых Медведей» — чем же вам не противостояние Канады против России?

Но надо быть готовым к тому, что уровень хоккея в ОАЭ будет всё равно иным и даже решение вопроса с привлечением яркой молодёжи из других стран не изменит ситуацию. Пропасть в уровнях игры между EHL и КХЛ на данный момент слишком очевидна.

Подводя итоги, нужно сказать, что КХЛ близится к очередным переменам, заменяя явно обогащающий лигу вариант с продвижением в сторону Европы на рискованный, по опыту с «Куньлунем», расширением в страну со слаборазвитым хоккеем. Вскоре все мы снова услышим критику по поводу неудачного выбора КХЛ, и, если проект в ОАЭ будет подобен китайскому мешку с деньгами, именующему себя «Куньлунь Ред Стар», то замять такой шаг на этот раз не удастся — болельщик просто уже не вытерпит подобного безрассудства руководства, и мы окажемся или на пороге вероятного распада лиги, или серьёзных изменений в составе руководства организации и включении потолка зарплат. Мы, наконец, избавимся от хоккейного штампа «базовый клуб сборной».