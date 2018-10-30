Дагестанской регбистке присвоено звание заслуженного мастера спорта

Махачкала, , 16:16 — REGNUM Воспитанница дагестанской школы регби Байзат Хамидова удостоена звания заслуженного мастера спорта России. Об этом 30 октября сообщает официальный сайт красноярского клуба «Красный Яр», цвета которого защищает спортсменка.

Отметим, что Хамидова стала первой дагестанкой среди представительниц игровых видов спорта, получившей это почётное звание. С этим достижением спортсменку в специальной телеграмме поздравил председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

«На протяжении всей карьеры вы демонстрируете прекрасную спортивную подготовку, крепость духа и несгибаемую волю к победе. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и покорения новых спортивных вершин!», — написал Артемьев.

Напомним, что уроженка Махачкалы с 2013 года выступает за сборную России по регби-7. За это время в составе национальной команды она четырежды становилась чемпионкой Европы и однажды выиграла Универсиаду 2013 года.