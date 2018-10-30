Вторник, 30 Октября 2018 года
16:45:05 МСК

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Париже

Спорт

Медведев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:2, 6:2

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Париже
Dacoucou
Даниил Медведев

Париж, 30 октября 2018, 14:57 — REGNUM  Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой в первом круге турнира в Париже. Встреча, продолжавшаяся 50 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Медведев восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника три ошибки на подаче.

В втором круге Медведев сыграет с хорватским теннисистом Борна Чоричем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев, дошедший до полуфинала турнира в Базеле, поднялся на 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Читайте также: Даниил Медведев поднялся на 17-е место в рейтинге ATP

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить