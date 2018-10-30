Вторник, 30 Октября 2018 года
16:47:19 МСК

«Тоттенхэм» продлил контракт с полузащитником Деле Алли

Спорт

Новое соглашение рассчитано до 2024 года

«Тоттенхэм» продлил контракт с полузащитником Деле Алли
Tomasz Baranowski
Деле Алли

Лондон, 30 октября 2018, 14:45 — REGNUM  «Тоттенхэм Хотспур» продлил контракт с полузащитником Деле Алли. Об этом 30 октября сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение с 22-летним хавбеком сборной Англии рассчитано до 2024 года. Срок прошлого контракта истекал летом 2022 года.

Напомним, Деле Алли перешёл в «Тоттенхэм» летом 2015 года. За это время он сыграл 153 матча во всех турнирах, в которых забил 48 голов.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги после 10 туров.

В составе сборной Англии хавбек занял четвёртое место на чемпионате мира по футболу — 2018. Он сыграл на мундиале пять матчей и забил один гол.

Читайте также: ФИФА открыла дело против Деле Алли из-за показанного среднего пальца

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить