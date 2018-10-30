«Тоттенхэм» продлил контракт с полузащитником Деле Алли

Лондон, 30 октября 2018, 14:45 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» продлил контракт с полузащитником Деле Алли. Об этом 30 октября сообщается на сайте клуба.
Новое соглашение с 22-летним хавбеком сборной Англии рассчитано до 2024 года. Срок прошлого контракта истекал летом 2022 года.
Напомним, Деле Алли перешёл в «Тоттенхэм» летом 2015 года. За это время он сыграл 153 матча во всех турнирах, в которых забил 48 голов.
На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги после 10 туров.
В составе сборной Англии хавбек занял четвёртое место на чемпионате мира по футболу — 2018. Он сыграл на мундиале пять матчей и забил один гол.
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