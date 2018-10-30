РПЛ: письма от «Урала» о переносе домашних матчей не было

Москва, , 14:37 — REGNUM Спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин заявил, что в организации не получали писем от екатеринбургского «Урала» по поводу использования резервного стадиона. Об этом 30 октября сообщает «Чемпионат».

"У нас нет ещё официального письма. «Урал» выразил свою позицию на сайте», — сказал Пышкин.

Он также отметил, что «Урал» проведёт матч Кубка России с «Нижним Новгородом» на основном стадионе «Екатеринбург Арена», поскольку этот матч проводит РФС.

Отметим, что 28 октября «Урал» на своём сайте объявил, что проведёт оставшиеся домашние матчи 2018 года на стадионе Уральской футбольной академии.

Перенос вызван погодными условиями. На домашнем стадионе команды сложно поддерживать высокое качество газона. Планируется проведение ряда мероприятий для подготовки поля к зиме.