«Манчестер Юнайтед» может выделить Моуринью £100 млн на трансферы

Манчестер, Великобритания, , 13:43 — REGNUM Руководство «Манчестер Юнайтед» может выделить главному тренеру команды Жозе Моуринью более £100 млн на усиление состава в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, руководство клуба выразило готовность выделить крупную сумму на приобретение новых футболистов. В числе приоритетов называются позиции защитника и нападающего.

Отметим, что в летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» не смог реализовать ни одну из целей. В числе кандидатов значились Гарри Магуайр («Лестер Сити»), Рафаэль Варан («Реал») и Жером Боатенг («Бавария).

Напомним, в нынешнем сезоне «МЮ» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги после 10 туров.

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