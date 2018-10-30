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«Манчестер Юнайтед» может выделить Моуринью £100 млн на трансферы

Спорт

Руководство клуба готово выделить крупную сумму на приобретение новых футболистов

«Манчестер Юнайтед» может выделить Моуринью £100 млн на трансферы
In Mou We Trust
Жозе Моуринью

Манчестер, Великобритания, 30 октября 2018, 13:43 — REGNUM  Руководство «Манчестер Юнайтед» может выделить главному тренеру команды Жозе Моуринью более £100 млн на усиление состава в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, руководство клуба выразило готовность выделить крупную сумму на приобретение новых футболистов. В числе приоритетов называются позиции защитника и нападающего.

Отметим, что в летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» не смог реализовать ни одну из целей. В числе кандидатов значились Гарри Магуайр («Лестер Сити»), Рафаэль Варан («Реал») и Жером Боатенг («Бавария).

Напомним, в нынешнем сезоне «МЮ» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги после 10 туров.

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