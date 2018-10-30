Глава UFC: Мейвезер должен драться с Нурмагомедовым по правилам MMA

Лос-Анджелес, США, , 13:34 — REGNUM Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил, что поединок Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера должен проходить не по правилам бокса, а по правилам MMA. Об этом сообщает TMZ Sports.

«Если Мейвезер хочет драться, то пусть приходит, но он должен биться в UFC. Мы не будем боксировать с ним», — сказал Уайт.

По его словам, однажды уже состоялся бой по правилам бокса, но сейчас должен быть настоящий бой.

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Напомним, в августе 2017 года Мейвезер вышел на ринг с ирландский бойцом UFC Конором Макгрегором. Поединок проходил по правилам бокса. Победу одержал Мейвезер техническим нокаутом в десятом раунде.

Отметим также, что ранее Нурмагомедов и Мейвезер выразили согласие провести бой друг с другом.

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