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«Барселона» рассматривает возможность продажи Дембеле

Спорт

В клубе разочарованы уровнем игры, который демонстрирует футболист

«Барселона» рассматривает возможность продажи Дембеле
S. Plaine
Усман Дембеле

Барселона, Испания, 30 октября 2018, 12:32 — REGNUM  «Барселона» рассматривает возможность продажи французского полузащитника Усмана Дембеле. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, руководство каталонского клуба намерено продать Дембеле в зимнее трансферное окно. В клубе разочарованы уровнем игры, который демонстрирует футболист.

Помимо этого, Дембеле испортил себе репутацию, опоздав на собрание команды перед матчем Лиги чемпионов с «Интером».

Напомним, Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии летом 2017 года» за €115 млн. В текущем сезоне он сыграл за клуб в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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Футбол
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