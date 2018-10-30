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«Лестер» может переименовать стадион в честь погибшего владельца клуба

Спорт

Вертолёт с Вишаем Шриваддханапрабхой разбился 28 октября

«Лестер» может переименовать стадион в честь погибшего владельца клуба
Pink Spider
Стадион «Кинг Пауэр»

Лестер, Великобритания, 30 октября 2018, 12:20 — REGNUM  Футбольный клуб «Лестер Сити» рассматривает возможность переименования домашнего стадиона «Кинг Пауэр» в честь погибшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, Айяватт Шриваддханапрабха, сын погибшего владельца клуба, обсудит возможность переименования арены с исполнительным директором клуба Сьюзан Уилан.

Предполагается также, что Айяватт станет временно исполняющим обязанности президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вертолёт, принадлежавший владельцу «Лестера» Вишаю Шриваддханапрабхе, разбился вблизи стадиона «Кинг Пауэр» после домашнего матча команды с «Вест Хэмом» в субботу 28 октября.

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