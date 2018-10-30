«Бешикташ» намерен вернуть «Ливерпулю» вратаря Лориса Кариуса

Стамбул, Турция, , 11:39 — REGNUM Турецкий «Бешикташ» намерен вернуть «Ливерпулю» арендованного вратаря Лориса Кариуса. Об этом сообщает Fotomac.

По информации издания, турецкий клуб недоволен игрой Кариуса, который был арендован минувшим летом у «Ливерпуля». Срок аренды голкипера составлял два года, до конца сезона 2019/20.

В текущем сезоне Кариус сыграл за «Бешикташ» девять матчей, в которых пропустил 14 голов. В клубе считают, что часть мячей была пропущена по вине вратаря.

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Напомним, Кариус ушёл из «Ливерпуля» после провала в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Мерсисайдцы проиграли со счётом 1:3. Два гола из трёх были пропущены из-за грубых ошибок Кариуса.

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