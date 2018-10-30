Вторник, 30 Октября 2018 года
13:23:22 МСК

Главный тренер «Севильи» раскритиковал применение системы VAR

Спорт

Мачин остался недоволен применением системы VAR в матче с «Уэской»

Севилья, Испания, 30 октября 2018, 11:25 — REGNUM  Главный тренер испанской «Севильи» Пабло Мачин раскритиковал применение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате Испании. Об этом сообщает Marca.

Мачин остался недоволен применением системы VAR в матче чемпионата Испании с «Уэской». Голы его команды были отменены после просмотров видеоповторов судьями.

По мнению Мачина, процедура просмотра повторов была слишком долгой, и это сбило эмоции и настрой футболистов.

Отметим, что «Севилья» одержала победу над «Уэской» в матче 10-го тура чемпионата Испании со счётом 2:1.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить