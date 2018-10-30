Главный тренер «Севильи» раскритиковал применение системы VAR

Севилья, Испания, , 11:25 — REGNUM Главный тренер испанской «Севильи» Пабло Мачин раскритиковал применение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате Испании. Об этом сообщает Marca.

Мачин остался недоволен применением системы VAR в матче чемпионата Испании с «Уэской». Голы его команды были отменены после просмотров видеоповторов судьями.

По мнению Мачина, процедура просмотра повторов была слишком долгой, и это сбило эмоции и настрой футболистов.

Отметим, что «Севилья» одержала победу над «Уэской» в матче 10-го тура чемпионата Испании со счётом 2:1.