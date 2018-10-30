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Сборная России по лыжным гонкам уже тренируется в Хакасии

Спорт

На первый снег приехали спортсмены сборной из Красноярского и Пермского краёв, а также — Новосибирской области

Сборная России по лыжным гонкам уже тренируется в Хакасии
Иллюстрация: Правительство Хакасии
Сборная России по лыжным гонкам прибыла в Хакасию на первый снег

Абакан, 30 октября 2018, 11:06 — REGNUM  Сборная России по лыжным гонкам прибыла на первый снег в Хакасию. Как сообщает сегодня, 30 октября, официальный сайт региона, в спортцентре «Тея» собрались спортсмены юниорской сборной страны под руководством Александра Кравченко, Сергея Дергунова, Егора Немтинова и Артемия Гельманова.

«Тренируются спортсмены сборной Хакасии, гости из Красноярского и Пермского края, Новосибирской области. В ближайшее время ожидается приезд команд из других регионов страны», — отметили в региональном министерстве спорта.

По итогам этих тренировочных сборов в Хакасии проведут традиционные всероссийские соревнования по лыжным гонкам — Кубок Хакасии.

Напомним, центр «Тея» представляет собой многофункциональный комплекс, который обеспечен сертифицированными лыжными трассами, лыжероллерной трассой, лыжным стадионом, модуль-боксами для команд. Его торжественное открытие состоялось в конце 2017 года.

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