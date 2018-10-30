Защитник «Реала» Марсело выбыл на две недели из-за травмы

Мадрид, , 10:21 — REGNUM Защитник испанского клуба «Реал» (Мадрид) Марсело пропустит две недели из-за мышечной травмы, сообщает Marca.

Отмечается, что игрок получил повреждение 28 октября в матче чемпионата Испании с «Барселоной». Таким образом Марсело пропустит все игры команды до ноябрьского перерыва на матчи сборных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее совет директоров «Реала» отправило в отставку главного тренера команды Хулена Лопетеги. Руководство клуба отметило, что текущие результаты команды не соответствуют уровню состава.

Клуб занимает девятое место в чемпионате Испании. В последнем матче «сливочные» потерпели разгромное поражение от «Барселоны» со счётом 1:5.

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