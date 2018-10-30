Дель Потро пропустит Итоговый турнир АТР

Буэнос-Айрес, , 10:04 — REGNUM Аргентинец Хуан Мартин дель Потро не примет участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Причиной стала травма колена, сообщает аргентинское издание La Nacion. Она не позволила Дель Потро доиграть матч третьего круга «Мастерса», который состоялся 11 октября в Шанхае против хорвата Борны Чорича.

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Спортсмен принял решение пропустить Игровой турнир и сконцентрироваться на восстановлении. В настоящее время он носит на ноге специальную шину. Уже в ближайшее время медики определяет ему курс лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом в первом круге турнира в Пекине. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2. Во втором круге Дель Потро одержал верх над российским теннисистом Кареном Хачановым.5 октября в четвертьфинале турнира в Пекине он вышел победителем встречи с представителем Сербии Филипом Краиновичем. Счёт 6:3, 6:0.

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Напомним, Итоговый турнир АРТ состоится в Лондоне 11−18 ноября. На нём выступят восемь лучших теннисистов по итогам 2018 года.

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