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В Бразилии жестоко убили футболиста клуба «Сан-Бенту» — СМИ

Спорт

Перед смертью 24-летний спортсмен подвергся жестоким издевательствам

Бразилиа, 30 октября 2018, 09:05 — REGNUM  Тело зверски убитого полузащитника бразильского футбольного клуба «Сан-Бенту» Даниэля Фрейтаса обнаружили недалеко от городка Сан-Жозе-дус-Пиньяйс в районе Куритиба, пишет 29 октября UOL Esporte.

По словам правоохранителей, перед смертью 24-летний спортсмен подвергся жестоким издевательствам. В местной полиции намерены провести доскональное расследование произошедшего, в том числе планируется выяснить, что делал футболист в Куритибе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году в Бразилии разъяренная толпа футбольных фанатов вырвалась на поле и устроила жестокую расправу над судьей Отавио да Силвой.

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