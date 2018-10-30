В Бразилии жестоко убили футболиста клуба «Сан-Бенту» — СМИ

Бразилиа, , 09:05 — REGNUM Тело зверски убитого полузащитника бразильского футбольного клуба «Сан-Бенту» Даниэля Фрейтаса обнаружили недалеко от городка Сан-Жозе-дус-Пиньяйс в районе Куритиба, пишет 29 октября UOL Esporte.

По словам правоохранителей, перед смертью 24-летний спортсмен подвергся жестоким издевательствам. В местной полиции намерены провести доскональное расследование произошедшего, в том числе планируется выяснить, что делал футболист в Куритибе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году в Бразилии разъяренная толпа футбольных фанатов вырвалась на поле и устроила жестокую расправу над судьей Отавио да Силвой.

Читайте также: В Бразилии судья убил футболиста на поле