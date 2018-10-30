Криштиану Роналду вышел на первое место по числу подписчиков в Instagram

Турин, Италия, , 08:46 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на первое место по количеству подписчиков в Instagram. Об этом сообщает Bleacher Report.

Число подписчиков Роналду превысило 144 млн 200 тыс. По этому показателю он обогнал американскую певицу и актрису Селену Гомес, на которую подписано 144 млн человек.

Напомним, Роналду является чемпионом Европы в составе сборной Португалии, а также пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов.

Летом 2018 года он перешёл из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» за € 117 млн. За «старую синьору» он сыграл 12 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

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